Égypte : Un groupe de défense des droits humains et son directeur menacés et diffamés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ahmed Salem, directeur de la Fondation Sinaï pour les droits humains, une ONG égyptienne. © Privé (Washington, 26 février 2024) – Les autorités égyptiennes et des groupes affiliés ont répondu aux récents rapports de la Fondation Sinaï pour les droits humains, une organisation égyptienne de défense des droits humains qui mène des recherches sur le Sinaï-Nord, région militarisée de l'Égypte, par une campagne de diffamation et des menaces contre le groupe et son directeur, Ahmed Salem, ont dénoncé aujourd'hui 18 organisations de la société civile. Depuis la mi-février…



