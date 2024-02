Éthiopie. Il faut mettre fin aux exécutions extrajudiciaires dans la région Amhara, et traduire les responsables présumés en justice

par Amnesty International

Les Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) ont procédé à des exécutions extrajudiciaires de civil·e·s à Bahir Dar, capitale de la région Amhara, et ont privé dans certains cas des familles du droit d’enterrer leurs proches, écrit Amnesty International dans une nouvelle synthèse diffusée lundi 26 février. Ce document, intitulé We Thought They Would Fight With […] The post Éthiopie. Il faut mettre fin aux exécutions extrajudiciaires dans la région Amhara, et traduire les responsables présumés en justice appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet