Arabie saoudite. Amazon rembourse des travailleurs pour des frais illégaux suite à un rapport d’Amnesty International mettant en évidence des abus

par Amnesty International

En réaction à l’annonce d’Amazon indiquant jeudi 22 février que la société avait versé 1,9 million de dollars américains pour rembourser plus de 700 travailleurs embauchés par des sous-traitants pour ses opérations en Arabie saoudite, à la suite de la publication d’un rapport par Amnesty International en octobre 2023, Steve Cockburn, responsable du programme Justice économique et sociale d’Amnesty […] The post Arabie saoudite. Amazon rembourse des travailleurs pour des frais illégaux suite à un rapport d’Amnesty International mettant en évidence des abus appeared first on Amnesty International.…



