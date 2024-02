Les dirigeants humanitaires lancent ensemble un appel urgent pour Gaza

Dans un appel collectif, les chefs d’entités humanitaires des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales (ONG) ont imploré les dirigeants du monde entier d’aider à empêcher une nouvelle détérioration de la situation à Gaza où des dizaines de milliers de Palestiniens sont morts – pour la plupart des femmes et des enfants.



