La justice pour l’Ukraine passe par l’établissement des responsabilités pour tous les crimes commis par la Russie depuis 2014

par Amnesty International

Il ne saurait y avoir de justice pour les Ukrainien·ne·s sans que les responsables des crimes commis par la Russie depuis son intervention militaire en 2014 ne soient amenés à rendre des comptes, a déclaré Amnesty International jeudi 22 février, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion générale de l'Ukraine par la Russie. Depuis le début […]



