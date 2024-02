Arabie saoudite. Les autorités doivent libérer une femme soumise à une disparition forcée qui va être jugée pour avoir défendu en ligne les droits des femmes

par Amnesty International

Les autorités saoudiennes doivent libérer immédiatement Manahel al Otaibi, professeure de fitness, défenseure des droits humains et blogueuse âgée de 29 ans, qui est soumise à une disparition forcée depuis novembre 2023, a déclaré Amnesty International mercredi 21 février. L'administration pénitentiaire et d'autres autorités la privent de tout contact avec sa famille et avec le monde extérieur et



