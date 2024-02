Une société derrière les barreaux : les conséquences de la campagne de répression en Algérie

par Amnesty International

Les autorités algériennes mènent une répression impitoyable contre les personnes exprimant une forme quelconque de dissidence. Participant·e·s à des manifestations, journalistes travaillant pour des médias indépendants ou personnes publiant sur les réseaux sociaux, nul·le n’est à l’abri des griffes de la répression en Algérie. Depuis le début, en 2019, des manifestations hebdomadaires du mouvement de […] The post Une société derrière les barreaux : les conséquences de la campagne de répression en Algérie appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet