Des gouvernements ciblent des ressortissants vivant à l’étranger

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2024 Brian Stauffer pour Human Rights Watch De nombreux gouvernements à travers le monde agissent au-delà de leurs frontières et commettent des violations des droits humains contre leurs propres ressortissants ou leurs anciens citoyens, afin de réduire au silence ou de décourager toute dissidence. Parmi les méthodes de « répression transnationale » figurent des meurtres, des enlèvements, des rapatriements illégaux, l’usage abusive de services consulaires, le ciblage et la punition collective de membres des familles, ainsi que des attaques électroniques. Les autres…



Lire l'article complet