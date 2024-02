RDC. Les autorités doivent protéger et aider les civil·e·s face à la violence qui s’intensifie

par Amnesty International

À la suite de l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) entre l'armée congolaise et les membres du Mouvement du 23 mars (M23), Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Des milliers de civil·e·s sont à nouveau pris entre deux feux et […]



