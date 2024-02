LES ACQUITTEMENTS DANS LA PLAINTE PÉNALE EN DIFFAMATION DU GROUPE KOLMAR SONT UN PAS VERS LA JUSTICE

par Amnesty International

En réaction à la décision prise aujourd'hui par le tribunal de district de Berne-Mittelland de rejeter les accusations de diffamation et d'acquitter les trois auteur·rice·x·s d'un rapport alléguant que le groupe Kolmar pourrait avoir violé le droit international en achetant du pétrole libyen de contrebande, Mark Dummett, directeur du programme Économie et droits humains d'Amnesty



