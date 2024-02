Russie. Les autorités répriment brutalement les personnes qui pleurent Alexeï Navalny

par Amnesty International

Les autorités russes ont entamé une vaste campagne de persécution contre les personnes qui rendent hommage au prisonnier d'opinion décédé Alexeï Navalny, a déclaré Amnesty International lundi 19 février, alors que des personnes qui se recueillent à travers le pays sont arrêtées arbitrairement, frappées, jugées et emprisonnées. D'après l'ONG russe OVD-Info, qui comptabilise les arrestations lors […]



