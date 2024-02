La bande de Gaza est au bord d’une « catastrophe sanitaire »

Alors que les hostilités dans la bande de Gaza durent depuis plus de quatre mois et ont entraîné plus de 1,7 million déplacés, l’enclave palestinienne est au bord d’une « catastrophe de santé publique », ont alerté des agences humanitaires, qui ont réitéré leurs appels en faveur d’un « cessez-le-feu immédiat et durable ».



