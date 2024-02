Israël. Il faut qu’Israël cesse d’occuper la Palestine pour ne plus alimenter l’apartheid ni les violations systématiques des droits humains

par Amnesty International

Il faut qu'Israël cesse d'occuper violemment Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, comme il le fait depuis 1967, a déclaré Amnesty International, alors que les audiences publiques ont débuté à la Cour internationale de justice (CIJ) sur les conséquences juridiques de l'occupation prolongée par Israël. Les audiences publiques se déroulent à La Haye du […]



