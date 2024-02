Russie. Les lois antiterroristes sont de plus en plus instrumentalisées pour étouffer la dissidence

par Amnesty International

Depuis le début de l’invasion d’envergure de l’Ukraine par la Russie en février 2022, on note une escalade inquiétante en Russie de l’utilisation abusive de la législation relative à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme formulée en termes vagues, a déclaré Amnesty International le 19 février 2024. Dans sa synthèse intitulée “Terrorising the dissent”, Amnesty […] The post Russie. Les lois antiterroristes sont de plus en plus instrumentalisées pour étouffer la dissidence appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet