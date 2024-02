Émilise Lessard-Therrien à l’écoute des producteurs agricoles de l’Île d’Orléans

La porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien, était en tournée vendredi aux côtés du député solidaire Andrés Fontecilla pour visiter la Côte-de-Beaupré et l’île d’Orléans.

Elle a notamment échangé avec les producteurs agricoles de l’île d’Orléans, qui lui ont fait part de leurs préoccupations face à la vétusté du pont de l’Île et à la concurrence des multinationales étrangères dans l’alimentation.

« Les producteurs de l’île d’Orléans sont des artisans de notre souveraineté alimentaire. Ils méritent notre soutien et notre reconnaissance. Le gouvernement doit écouter leurs préoccupations alors que la vétusté du pont qu’ils empruntent chaque semaine pour transporter leur marchandise n’arrive plus à supporter comme avant de lourds chargements de grain et de patates», a déclaré Émilise Lessard-Therrien.

Émilise Lessard-Therrien a remercié le président local de l’UPA, François Blouin, pour son accueil et s’est engagée à défendre leurs intérêts. Dans les 8 dernières années, 55 producteurs de fraises et framboises ont fermé leur entreprise au Québec. C’est 14% des entreprises de ce secteur.

«Ce n’est pas normal que nos producteurs locaux soient forcés de fermer leurs portes. Nourrir les gens d’ici, avec des aliments d’ici, ça devrait être notre objectif. À Québec solidaire, on veut une politique agricole d’avenir, qui encourage la consommation de proximité et assure notre souveraineté alimentaire.», a-t-elle ajouté.

À l’Assemblée nationale, les députés de Québec solidaire travaillent activement à faire adopter le projet de loi 495 visant à lutter contre l’accaparement des terres agricoles. Ce projet de loi a été officiellement appelé au Salon bleu par le gouvernement Legault, un fait rare pour un projet de loi de l’opposition.