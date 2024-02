Russie : Navalny meurt en prison

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’opposant russe Alexeï Navalny et son épouse Yulia participaient à une marche tenue à Moscou le 29 mars 2020, en hommage à la mémoire de Boris Nemtsov, un précédent chef de l'opposition russe assassiné en 2015. © 2020 AP Photo/Pavel Golovkin (Berlin, le 16 février 2024) – Le Kremlin porte la responsabilité de la mort en prison du chef de l’opposition russe Alexeï Navalny, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le service pénitentiaire de l’État russe a annoncé dans une déclaration publique le 16 février que Navalny avait perdu connaissance, et n’avait pas pu être…



