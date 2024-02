Russie. Le prisonnier d’opinion Alexeï Navalny, opposant numéro un du Kremlin, est mort en détention

par Amnesty International

« Tout d'abord empoisonné, puis injustement incarcéré et torturé en prison, Alexeï Navalny est mort après avoir passé 37 mois derrière les barreaux et avoir été transféré dans l'une des prisons les plus reculées et les plus dures de Russie. Alexeï Navalny était un prisonnier d'opinion qui n'avait fait que critiquer un gouvernement répressif, a déclaré Agnès […]



