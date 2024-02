Inde. Les restrictions croissantes et l’escalade de la répression contre la marche des paysans menacent le droit de manifester pacifiquement

par Amnesty International

En réaction aux restrictions croissantes et à l'escalade de la répression imposées par les autorités indiennes face à la marche pacifique des paysans, baptisée « Dilli Chalo », Aakar Patel, président du conseil exécutif d'Amnesty International Inde, a déclaré : « Au lieu de faciliter le droit de manifester, le gouvernement indien déploie encore une fois beaucoup d'efforts pour […]



