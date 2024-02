Italie. La ratification par le Parlement d’un accord avec l’Albanie prévoyant la détention automatique est « une honte »

par Amnesty International

En réaction à la décision du Sénat italien de ratifier un accord sur la détention des personnes secourues en mer par des navires italiens dans deux centres de détention en Albanie, Matteo de Bellis, chercheur sur les questions migratoires et d'asile à Amnesty International, a déclaré : « Le Parlement italien vient de donner le feu vert […]



