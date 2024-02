Grèce. Reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe : une avancée importante dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie

par Amnesty International

En réaction à l'adoption en Grèce jeudi 15 février 2024 d'un projet de loi qui reconnaît le mariage entre personnes de même sexe et, en conséquence, autorise l'adoption pour les couples homosexuels, Despina Paraskeva-Veloudogianni, coordinatrice des campagnes d'Amnesty International Grèce, a déclaré : « Cette loi représente un jalon important dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie […]



