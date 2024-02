Libye. L’Agence de sûreté intérieure doit cesser de piétiner les droits humains au nom de la «préservation de la vertu»

par Amnesty International

Au cours de l'année 2023, l'Agence de sûreté intérieure (ISA) basée à Tripoli a soumis des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants à toute une série d'atteintes aux droits humains, notamment la disparition forcée, la détention arbitraire et la torture, certains encourant la peine de mort, sous couvert de « préserver la vertu », a déclaré Amnesty



