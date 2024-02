La planète a connu le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré (OMM)

La tendance à battre des records observée pendant une grande partie de l'année 2023 se poursuit en 2024 : le mois de janvier a été le plus chaud jamais enregistré. C'est le huitième mois consécutif à être le plus chaud jamais enregistré pour cette période de l'année et les températures de surface de la mer ont atteint un niveau record pendant dix mois consécutifs.



