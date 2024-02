Russie. La législation antiterroriste est instrumentalisée pour sanctionner le militant Boris Kagarlitsky

par Amnesty International

En réaction à la condamnation, faisant suite à l'appel du ministère public, du militant marxiste et sociologue russe de renom Boris Kagarlitsky à cinq ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire, pour des accusations infondées de « justification du terrorisme », Natalia Zviaguina, directrice du bureau d'Amnesty International en Russie, a déclaré : « Ce verdict est un abus flagrant […]



