Monde. Amnesty International préconise d’adopter le nouveau traité sur la coopération en matière de poursuites pour les crimes de droit international

par Amnesty International

À la veille de la cérémonie de signature prévue le 14 février 2024, à La Haye, d'un traité historique sur la coopération juridique entre les États concernant les crimes de droit international, notamment le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, Fisseha Tekle, conseiller sur les questions juridiques et politiques à



