Face à la violence croissante dans l’est de la RDC, l’ONU s’inquiète du sort des civils

À la suite de l'intensification des violences la semaine dernière entre les forces gouvernementales et les groupes armés non étatiques dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s’est dit mercredi profondément préoccupé par les conséquences désastreuses pour les civils.



