Réforme de la carte électorale – Québec solidaire veut préserver le poids politique des régions en augmentant à 129 le nombre de députés

Alors que la nouvelle carte électorale du Québec pourrait faire disparaître une des trois circonscriptions de la région de la Gaspésie, le responsable solidaire en matière d’institutions démocratiques, Sol Zanetti, propose aux autres partis politiques de faire passer le nombre de députés de 125 à 129.

« La voix des régions devrait sortir plus forte de cette révision de la carte électorale pas affaiblie. Un député, c’est plus qu’un siège: c’est un ensemble de ressources et de services à la population, indispensables particulièrement en dehors des grands centres urbains. Je tends la main à l’ensemble des partis politiques pour demander au ministre Roberge d’adopter une loi afin d’augmenter le nombre de députés à 129 pour préserver le poids politique des régions du Québec », a déclaré M. Zanetti.

Un plafond de 125 députés a été instauré en 1989, alors que la population du Québec avoisinait les 7 millions. En janvier 2024, le Québec a dépassé la barre des 9 millions d’habitants, soit une augmentation de 2 millions en 35 ans. Cette proposition coïncide avec le début imminent des travaux de rénovation du salon Bleu, qui permettraient d’assurer l’agrandissement nécessaire à l’ajout de députés.

« Augmenter le nombre de députés est la chose à faire pour garder une juste représentation régionale partout au Québec, en région comme à Montréal. On comprend que ce qui guide les décisions en ce moment, c’est le nombre d’électeurs et électrices, mais la dimension «organisation et composition du territoire» doit aussi compter: la superficie totale, le nombre de municipalités, les communautés naturelles, etc. Ce sont là de multiples enjeux qui ont une incidence sur le travail d’un député et donc sur sa capacité à bien représenter son monde. C’est essentiel », a ajouté Émilise Lessard-Therrien, porte-parole de Québec solidaire.

Rappelons que la Gaspésie a déjà perdu une circonscription lors de la révision de la carte électorale de 2011, avec la fusion des circonscriptions de Matane et de Matapédia.