Mozambique : Des élèves enceintes et des mères adolescentes quittent l’école

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des jeunes filles photographiées dans la cour d'une école publique à Nacala, au Mozambique, le 4 juillet 2018. © 2018 Gianluigi Guercia/APF via Getty Images Au Mozambique, des adolescentes et des femmes enceintes ou qui deviennent mères abandonnent l’école parce qu’elles ne bénéficient pas d’un soutien adapté de la part des établissements scolaires. Les filles qui deviennent mères sont souvent victimes de discrimination, de stigmatisation et d’un manque de soutien et d’aménagements qui rendent impossible la conciliation de l’école et des responsabilités liées à la garde…



Lire l'article complet