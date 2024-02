Le procès des auteurs présumés d’un massacre dans un village du Cameroun traîne en longueur

par Human Rights Watch

Click to expand Image Cérémonie de commémoration des victimes du massacre de Ngarbuh, le 21 février 2020, à la cathédrale Sainte-Thérèse l de Kumbo, dans la région Nord-Ouest du Cameroun. © 2020 Privé Le 14 février 2020, des militaires camerounais et des membres armés de l’ethnie fulanie ont attaqué le village de Ngarbuh, dans la province du Nord-Ouest du Cameroun, tuant au moins 21 civils, dont 13 enfants et une femme enceinte, et incendiant et pillant des maisons. C’était une journée dont la brutalité a profondément choqué même ceux qui étaient depuis longtemps accoutumés aux violences…



