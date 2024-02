Un siècle plus tard, la radio demeure une source d’information et de divertissement de 1er ordre

Malgré le poids croissant d’Internet et des réseaux sociaux, la radio continue d’être une source d’information et de divertissement de premier ordre. On estime à plus de 4 milliards de personnes le nombre d’auditeurs, a souligné l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale de la radio.



