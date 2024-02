Sénégal. Il faut enquêter sur les homicides et les violences policières à l’encontre des manifestant·e·s

par Amnesty International

Les 9 et 10 février, des forces de sécurité sénégalaises ont tué trois personnes, dont un adolescent de 16 ans, et ont procédé à des centaines d'arrestations dans le cadre d'une violente répression contre les manifestant·e·s à Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor, alors que de nombreux citoyen·ne·s protestaient contre le report de l'élection présidentielle, a déclaré Amnesty International le



