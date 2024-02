Sénégal : Le report de l’élection présidentielle entraîne des violences et une vague de répression

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants arrêtés sur un pick-up de la police lors d'une manifestation contre le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024, à Dakar, au Sénégal, le 9 février 2024. © REUTERS/Zohra Bensemra (Nairobi) – Les autorités sénégalaises devraient immédiatement ouvrir des enquêtes indépendantes sur les violences survenues lors des manifestations des 9 et 10 février 2024, à la suite du report de l’élection présidentielle, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Au moins deux jeunes hommes et un garçon de 16 ans sont morts, des dizaines de personnes ont été…



