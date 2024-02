Combattants, espions, cuisiniers : les enfants continuent d'être recrutés pendant les conflits armés

Le recrutement et l'utilisation d'enfants par les forces armées et les groupes armés restent l'une des violations graves les plus répandues à l'encontre des enfants pendant les conflits armés, a déclaré la Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés, à l'occasion de la Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, communément appelée « Journée de la main rouge ».



