Afghanistan : La réduction de l’aide et les abus des talibans compromettent la santé des Afghans

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une femme afghane tenait son jeune fils âgé d'un an, qui avait failli mourir de malnutrition, à l'hôpital de Mirbacha Kot, en Afghanistan, le 24 octobre 2021. © 2021 AP Photo/Bram Janssen La réduction de l’aide étrangère a gravement nui au système de santé afghan, et a exacerbé la malnutrition et les maladies résultant de soins médicaux inadéquats. Les restrictions imposées par les talibans aux femmes et aux filles ont entravé leur accès aux soins de santé, portant atteinte à leur droit à la santé ; les interdictions en matière d’éducation mèneront à une pénurie de…



Lire l'article complet