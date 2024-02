Pourquoi il est grand temps de changer nos représentations des femmes scientifiques

Le 11 février marque la Journée internationale des femmes et des filles de sciences organisée par l’Unesco . Elle a pour but de favoriser et accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques.En France, alors que la parité était presque atteinte dans les séries S, la réforme des programmes de lycée en 2020, en supprimant les mathématiques dans le tronc commun, a annihilé des années d’efforts vers l’égalité. Le nombre de filles dans les sections de maths au…