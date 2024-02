Égypte : Un tribunal punit des activistes pour avoir défié al-Sissi

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'homme politique égyptien Ahmed Tantawy, lors d'une conférence de presse le 13 octobre 2023, durant laquelle il a annoncé la fin de sa campagne pour la présidence. © 2023 Privé (Beyrouth, 8 février 2024) – Le 6 février 2024, un tribunal égyptien a condamné l'éminent homme politique Ahmed Tantawy, ainsi que son conseiller de campagne et 21 de ses partisans détenus, à un an de prison pour des infractions présumées liées à sa candidature à la présidence du pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le tribunal a également interdit à Tantawy, dont la candidature…



