Haïti : le mois de janvier a été le plus violent depuis plus de deux ans

Le mois de janvier 2024 a été « le plus violent depuis plus de deux ans » en Haïti, a indiqué vendredi le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, mettant en garde contre une aggravation de la crise des droits humains après ce mois le plus meurtrier en deux ans.



