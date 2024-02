Zimbabwe. Le gouvernement fait un grand pas en avant vers l’abolition de la peine de mort

par Amnesty International

En réaction à la décision prise par le gouvernement du Zimbabwe d'appuyer l'abolition de la peine de mort, Khanyo Farise, directrice adjointe du programme Afrique australe et Afrique de l'Est à Amnesty International, a déclaré : « Le Zimbabwe a pris la bonne décision en vue de mettre fin à cette forme ignoble et inhumaine de châtiment, […]



