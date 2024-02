Pakistan. La suspension d’Internet le jour du scrutin est une attaque frontale contre les droits des citoyen·ne·s

par Amnesty International

Suite à la suspension d’Internet au Pakistan, alors que les élections générales se tiennent dans le pays le 8 février 2024, Livia Saccardi, directrice adjointe par intérim pour l’Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « La décision de suspendre les services de télécommunications et d’Internet mobile un jour d’élection représente une attaque frontale contre les […] The post Pakistan. La suspension d’Internet le jour du scrutin est une attaque frontale contre les droits des citoyen·ne·s appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet