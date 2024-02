Madagascar. Les autorités doivent abroger les articles de loi en faveur de la castration chimique et chirurgicale des violeurs

par Amnesty International

En réaction aux modifications du Code pénal malgache, qui autorise désormais la castration chimique et chirurgicale comme sanction en cas de viol sur mineur·e·s, Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « À Madagascar, les cas de viol ne sont pas suffisamment dénoncés et les auteurs repartent […]



