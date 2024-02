Ukraine : Nouvelles conclusions sur la dévastation de Marioupol par la Russie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un habitant de Marioupol, dans l’est de Ukraine, poussait sa bicyclette dans la rue Universytets’ka, située dans le centre-ville, le 10 mars 2022, au lendemain de frappes aériennes russes contre ce quartier. © 2022 AP Photo/Evgeniy Maloletka L’assaut russe contre la ville ukrainienne de Marioupol en 2022 a fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils, dont un grand nombre lors d’attaques apparemment illégales, selon de nouvelles conclusions. La dévastation de Marioupol par les forces russes et les efforts continus de la Russie visant à effacer la culture…



