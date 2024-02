Bénin : les derniers ex-condamnés à mort graciés

par Amnesty International

Amnesty international a pris connaissance de la grâce présidentielle accordée le 6 décembre 2023 par décret aux 11 derniers ex-condamnés à mort dont les peines avaient été commuées en 2018 mais qui se trouvaient encore dans les prisons du Bénin après 24 à 27 ans passés en détention. À cette occasion Dieudonné Dagbéto, Directeur exécutif […] The post Bénin : les derniers ex-condamnés à mort graciés appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet