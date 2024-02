Émirats arabes unis. Les autorités « tournent en dérision la justice » en menant des procès collectifs de dissidents déjà derrière les barreaux

par Amnesty International

Le procès collectif de 84 Émiriens, dont des défenseurs des droits humains bien connus, piétine de manière flagrante le droit des accusés à un procès équitable et fait fi de principes juridiques fondamentaux en rejugeant certains accusés pour les accusations qui leur ont valu d'être condamnés il y a 10 ans, a déclaré Amnesty International à la […]



