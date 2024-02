Salvador. La crise des droits humains pourrait s’aggraver pendant le second mandat de Nayib Bukele

par Amnesty International

Réagissant à la réélection autoproclamée, sans données officielles solides, du président Nayib Bukele, dans un contexte électoral marqué par un déploiement considérable de forces militaires, 22 mois consécutifs de suspension de plusieurs droits civils au Salvador et de graves préoccupations formulées par divers secteurs de la société quant à l’indépendance et le respect du mandat du […] The post Salvador. La crise des droits humains pourrait s’aggraver pendant le second mandat de Nayib Bukele appeared first on Amnesty International. ]]>



