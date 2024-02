RD Congo : Il faut libérer Stanis Bujakera et mettre fin aux poursuites contre lui

par Human Rights Watch

Click to expand Image Stanis Bujakera à Kinshasa, République démocratique du Congo, Août 2023. Ⓒ 2023 Actualite.cd © 2023 Actualite.cd (Kinshasa) - Les autorités de la République démocratique du Congo devraient immédiatement libérer sans condition le journaliste de renom Stanis Bujakera et abandonner les poursuites engagées contre lui, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Bujakera est détenu depuis le 8 septembre 2023, d'abord en garde à vue puis à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Les autorités ont accusé Stanis Bujakera d'avoir fabriqué et distribué une fausse note des services…



