Chine : Des constructeurs automobiles impliqués dans le travail forcé d’Ouïghours

par Human Rights Watch

Play Video (New York) –Des constructeurs automobiles mondiaux, dont General Motors, Tesla, BYD, Toyota et Volkswagen, manquent à leur obligation de minimiser le risque de recours au travail forcé d’Ouïghours dans leurs chaînes d’approvisionnement en aluminium, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 1 février 2024 Asleep at the Wheel Car Companies’ Complicity in Forced Labor in China Download the full report in English Ce rapport de 99 pages, intitulé « Asleep at the Wheel: Car Companies’ Complicity in Forced Labor in China »(« Endormis au volant :…



