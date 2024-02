Myanmar : Les abus de l’armée contre les civils s'intensifient

par Human Rights Watch

Click to expand Image Décombres d'une école à Namsham, dans l'État de Shan dans l’est du Myanmar, suite à des frappes aériennes menées par l’armée du Myanmar le 9 janvier 2024. © 2024 Privé (Bangkok, 31 janvier 2024) – La junte militaire du Myanmar mène de plus en plus de frappes aériennes illégales tuant ou blessant des civils dans le cadre de ses opérations militaires contre une coalition d’opposition et de groupes armés ethniques, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les gouvernements qui fournissent des transferts ou une assistance en armes ou en matériel aux forces de la junte…



