Koweït. Il faut abandonner les charges retenues contre un militant bidun s’étant exprimé sur les droits fondamentaux des apatrides

par Amnesty International

Avant le jugement en appel attendu mercredi 31 janvier dans l’affaire du militant bidun koweïtien Mohammad al Bargash, poursuivi pour avoir parlé des droits fondamentaux des bidun apatrides du Koweït, Aya Majzoub, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Depuis plus de trois ans, Mohammad al Bargash est […] The post Koweït. Il faut abandonner les charges retenues contre un militant bidun s’étant exprimé sur les droits fondamentaux des apatrides appeared first on Amnesty International. ]]>



