Myanmar. Selon de nouvelles données, l’armée continuerait d’importer du carburant pour des frappes aériennes meurtrières en dépit des sanctions

par Amnesty International

De nouveaux éléments de preuve laissent à penser que l'armée du Myanmar utilise de nouvelles stratégies pour importer du carburant d'aviation et contourner les sanctions imposées en réponse aux frappes aériennes qui ont tué et blessé illégalement des civil·e·s, a déclaré Amnesty International le 31 janvier 2024, à l'approche du troisième anniversaire du coup d'État de



