Soutenir la lutte contre les maladies tropicales négligées au Soudan du Sud

Au Soudan du Sud, 19 des 20 maladies tropicales négligées sont endémiques et représentent une menace considérable pour la santé. Plus de 12 millions de personnes risquent d'être infectées par ces maladies qui peuvent causer de graves douleurs, des handicaps et des déformations, a fait valoir l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à l’occasion de la Journée mondiale consacrée à ces maladies.



Lire l'article complet