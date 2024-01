Des produits chimiques dangereux trouvés dans des plastiques recyclés rendent leur utilisation dangereuse : des experts expliquent les risques

La pollution plastique est un fléau mondial. On trouve aujourd'hui des plastiques dans tous les environnements de la planète, des mers les plus profondes à l'atmosphère en passant par le corps humain.Les preuves scientifiques décrivant les dommages causés à l'environnement et aux êtres humains sont de plus en plus nombreuses. C'est pourquoi les Nations unies se…